  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Vitality стали чемпионами BLAST Open Lisbon 2025
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Vitality стали чемпионами BLAST Open Lisbon 2025

Counter-Strike

В полуфинале французы обыграли россиян из Team Spirit

Vitality стали чемпионами BLAST Open Lisbon 2025

HLTV

Новина українською

В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В итоге, победу на ивенте одержала французская команда Team Vitality. В частности, французы обыграли датский коллектив MOUZ - со счетом 3:2 (прим. - встреча проходила в формате «Best of 5»):

  • Inferno - 13:0
  • Mirage - 11:13
  • Dust 2 - 11:13
  • Nuke - 13:7

Таким образом, Vitality стали чемпионами ивента и заработали в качестве призовых 150 тысяч долларов.

Запись поединка между Team Vitality и MOUZ

По теме
yellow-arrow
B8 сумели пробиться в топ-4 закрытой квалификации к PGL Astana 2025
yellow-arrow
Определился первый гранд-финалист BLAST Open Lisbon 2025
yellow-arrow
Определились полуфиналисты BLAST Open Lisbon 2025
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости