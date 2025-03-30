Vitality стали чемпионами BLAST Open Lisbon 2025

В период с 19-го по 30-е марта проходит топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

В итоге, победу на ивенте одержала французская команда Team Vitality. В частности, французы обыграли датский коллектив MOUZ - со счетом 3:2 (прим. - встреча проходила в формате «Best of 5»):

Inferno - 13:0

Mirage - 11:13

Dust 2 - 11:13

Nuke - 13:7

Таким образом, Vitality стали чемпионами ивента и заработали в качестве призовых 150 тысяч долларов.

Запись поединка между Team Vitality и MOUZ