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Снайпер Vitality ZywOo признан лучшим игроком BLAST Open Lisbon 2025

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Очередная награда MVP для француза

Снайпер Vitality ZywOo признан лучшим игроком BLAST Open Lisbon 2025

HLTV

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В период с 19-го по 30-е марта проходил топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Чемпионом турнира стала французская команда Team Vitality, которая в гранд-финале ивента очень уверенно обыграла коллектив немецкой киберспортивной организации MOUZ - со счетом 3:0.

Читайте такжеVitality стали чемпионами BLAST Open Lisbon 2025

В свою очередь лучшим игроком ивента был признан снайпер Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Французский киберспортсмен завершил чемпионат с общим средним индивидуальным рейтингом 3,44.

Читайте такжеСнайпер Vitality ZywOo стал лучшим игроком групповой стадии BLAST Open Lisbon 2025

При этом самой успешной мапой для Эрбо на турнире стала карта Anubis (с показателем 1,84) против россиян из Virtus.pro.

Напомним, украинская команда Natus Vincere также принимала участие в BLAST Open Lisbon 2025, заняв итоговое 5-6 место. В частности, "Рожденные Побеждать" дошли до стадии четвертьфинала, на которой вылетели от российского коллектива Team Spirit.

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Комментарии
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Tenma7 (Чернигов)
31.03.2025 в 23:19
Вообщето счет 3-2 был в финале...
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Комментарии 1
Tenma7 (Чернигов)
31.03.2025 в 23:19
Вообщето счет 3-2 был в финале...
Ответить
0
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