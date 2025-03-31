Снайпер Vitality ZywOo признан лучшим игроком BLAST Open Lisbon 2025

В период с 19-го по 30-е марта проходил топовый LAN-турнир по дисциплине CS2 уровня S-Tier - BLAST Open Lisbon 2025. На арене в столице Португалии (Лиссабоне) 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 400 тысяч долларов.

Чемпионом турнира стала французская команда Team Vitality, которая в гранд-финале ивента очень уверенно обыграла коллектив немецкой киберспортивной организации MOUZ - со счетом 3:0.

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В свою очередь лучшим игроком ивента был признан снайпер Vitality - Матье "ZywOo" Эрбо. Французский киберспортсмен завершил чемпионат с общим средним индивидуальным рейтингом 3,44.

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При этом самой успешной мапой для Эрбо на турнире стала карта Anubis (с показателем 1,84) против россиян из Virtus.pro.

Three trophies, three MVPs ????????????@zywoo secured HLTV and @1xBet_Esports MVP award for BLAST Open Lisbon 2025 pic.twitter.com/eeZUubVi60 — HLTV.org (@HLTVorg) March 30, 2025