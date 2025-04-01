Рейтинг HLTV. Team Vitality возглавили список, NAVI выпали из топ-3

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

В частности, новым лидером списка стала французская команда Team Vitality, которая торжествовала на недавнем BLAST Open Lisbon 2025.

Однако, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere потеряла место в топ-3. Это произошло из-за раннего вылета "Рожденных Побеждать" с того же BLAST Open Lisbon. Напомним, в четвертьфинале того ивента NAVI уступили россиянам из Team Spirit (которые как раз и потеряли лидерство в рейтинге).

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Что касается других украинских клубов, то: команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 52-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 111.

Рейтинг HLTV:

Места команд с украинцами в составе: