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Рейтинг HLTV. Team Vitality возглавили список, NAVI выпали из топ-3
Последние изменения с учетом результатов BLAST Open Lisbon 2025
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
В частности, новым лидером списка стала французская команда Team Vitality, которая
Однако, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere потеряла место в топ-3. Это произошло из-за раннего вылета "Рожденных Побеждать" с того же BLAST Open Lisbon. Напомним, в четвертьфинале того ивента NAVI уступили россиянам из Team Spirit (которые как раз и потеряли лидерство в рейтинге).
Что касается других украинских клубов, то: команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 52-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 111.
Рейтинг HLTV:
Места команд с украинцами в составе:
- B8 - 30 (-1)
- NAVI Junior - 37 (-)
- fnatic - 38 (-)
- ENCE - 39 (-4)
- Passion UA - 52 (+2)
- NiP - 54 (+17)
- Monte - 56 (-3)
- Leo - 71 (-8)
- TNL - 73 (+9)
- FAVBET Team - 80 (-7)
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