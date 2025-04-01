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Стример Leb1ga стал амбассадором киберспортивной организации Зинченко

Counter-Strike

Известный инфлюэнсер теперь в Passion UA

Стример Leb1ga стал амбассадором киберспортивной организации Зинченко

Passion UA

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист лондонского "Арсенала", официально пригласила в свои ряды известного отечественного стримера и блогера Михаила Лебигу.

В частности, Leb1ga стал амбассадором организации.

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В сообщении Passion UA говорится, что украинский инфлюенсер будет участвовать в совместных контект-проектах и эксклюзивах.

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