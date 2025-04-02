NAVI впервые в этом году не получили приглашение на топовый турнир по CS2

В период с 30-го апреля по 4-е мая в столице Дании (Копенгагене) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Rivals Spring 2025. В частности, 8 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 350 тысяч долларов.

Таким образом, турнирный организатор BLAST объявил список участников. 4 команды получили приглашение по глобальному рейтингу Valve, другим 4 коллективам - прислали приглашение в формате Wildcard.

При этом, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere не получила свой инвайт. Это будет первый крупный турнир в этом году для "Рожденных Побеждать", на который они не получили приглашение.

Напомним, на последнем турнире от BLAST (Open Lisbon 2025) NAVI заняли 5-6 место , вылетев от россиян из Team Spirit в четвертьфинале.

Прямые приглашения на ивент получили такие коллективы: