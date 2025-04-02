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NAVI впервые в этом году не получили приглашение на топовый турнир по CS2

Counter-Strike

При этом поднялись в рейтинге Valve...

NAVI впервые в этом году не получили приглашение на топовый турнир по CS2

BLAST.tv

Новина українською

В период с 30-го апреля по 4-е мая в столице Дании (Копенгагене) пройдет топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - BLAST Rivals Spring 2025. В частности, 8 коллективов будут бороться за призовой фонд в размере 350 тысяч долларов.

Таким образом, турнирный организатор BLAST объявил список участников. 4 команды получили приглашение по глобальному рейтингу Valve, другим 4 коллективам - прислали приглашение в формате Wildcard.

При этом, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere не получила свой инвайт. Это будет первый крупный турнир в этом году для "Рожденных Побеждать", на который они не получили приглашение.

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Напомним, на последнем турнире от BLAST (Open Lisbon 2025) NAVI заняли 5-6 место, вылетев от россиян из Team Spirit в четвертьфинале.

Прямые приглашения на ивент получили такие коллективы:

  • Team Vitality
  • Spirit
  • MOUZ
  • FaZe Clan
  • Team Falcons
  • Wildcard
  • paiN Gaming
  • FlyQuest
NAVI впервые в этом году не получили приглашение на топовый турнир по CS2 - изображение 1
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