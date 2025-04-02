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Рейтинг Valve. Vitality продолжают лидировать, NAVI поднялись на две позиции
Французы первые и здесь
HLTV
Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии поднялась на две позиции и сейчас располагается на 8-м месте.
В свою очередь, лидерство в рейтинге сохранил французский коллектив Team Vitality. В воскресенье они закрепили свою первую строчку благодаря
Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 55-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 110-м месте.
Рейтинг Valve:
Места команд с украинцами в составе:
- 23. B8
- 28. Fnatic
- 34. NAVI Junior
- 47. ENCE
- 55. Passion UA
- 70. Monte
- 110. kONO.ECF
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