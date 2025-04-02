Рейтинг Valve. Vitality продолжают лидировать, NAVI поднялись на две позиции

Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии поднялась на две позиции и сейчас располагается на 8-м месте.

В свою очередь, лидерство в рейтинге сохранил французский коллектив Team Vitality. В воскресенье они закрепили свою первую строчку благодаря победе на топовом ивенте BLAST Open Lisbon 2025.

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 55-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 110-м месте.

Рейтинг Valve:

Места команд с украинцами в составе: