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Рейтинг Valve. Vitality продолжают лидировать, NAVI поднялись на две позиции

Counter-Strike

Французы первые и здесь

Рейтинг Valve. Vitality продолжают лидировать, NAVI поднялись на две позиции

HLTV

Новина українською

Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere в обновленной версии поднялась на две позиции и сейчас располагается на 8-м месте.

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В свою очередь, лидерство в рейтинге сохранил французский коллектив Team Vitality. В воскресенье они закрепили свою первую строчку благодаря победе на топовом ивенте BLAST Open Lisbon 2025.

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 55-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 110-м месте.

Рейтинг Valve:

Рейтинг Valve. Vitality продолжают лидировать, NAVI поднялись на две позиции - изображение 1

Места команд с украинцами в составе:

  • 23. B8
  • 28. Fnatic
  • 34. NAVI Junior
  • 47. ENCE
  • 55. Passion UA
  • 70. Monte
  • 110. kONO.ECF
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киберспорт NAVI Natus Vincere Monte Passion UA B8
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Источник:
HLTV
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