Бывший игрок Monte пополнил состав Passion UA

Украинская киберспортивная организация Passion UA сообщила об изменениях в ростере по дисциплине CS2.

Таким образом, команду организации Александра Зинченко покинул 19-летний украинец Всеволод "S-chilla" Щуров. Он выступал за Passion UA меньше месяца.

"Спасибо S-chilla за то, что присоединился к Passion UA в сложный момент и реально помог команде держаться. Твой опыт и спокойствие дали нам опору, когда было непросто - это очень много значит. Успехов тебе дальше, новых крутых возможностей и только побед впереди", - так в Passion UA прокомментировали уход Щурова.

В свою очередь, место Всеволода в составе занял бывший игрок другой украинской организации Monte - Владимир "Woro2k" Велетнюк.

Напомним, Велетнюк выступал за Monte с лета 2022-го года по лето 2024-го. А последней командой Владимира был коллектив Drillas.