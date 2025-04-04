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Бывший игрок Monte пополнил состав Passion UA
Перед этим команду организации Зинченко покинул украинец S-chilla
Passion UA
Украинская киберспортивная организация Passion UA сообщила об изменениях в ростере по дисциплине CS2.
Таким образом, команду организации Александра Зинченко покинул 19-летний украинец Всеволод "S-chilla" Щуров. Он выступал за Passion UA меньше месяца.
"Спасибо S-chilla за то, что присоединился к Passion UA в сложный момент и реально помог команде держаться. Твой опыт и спокойствие дали нам опору, когда было непросто - это очень много значит. Успехов тебе дальше, новых крутых возможностей и только побед впереди", - так в Passion UA прокомментировали уход Щурова.
В свою очередь, место Всеволода в составе занял бывший игрок другой украинской организации Monte - Владимир "Woro2k" Велетнюк.
Напомним, Велетнюк выступал за Monte с лета 2022-го года по лето 2024-го. А последней командой Владимира был коллектив Drillas.
"Кодовое имя: Woro2k. Статус: Активирован. Миссия: Доминировать в CS", - так Passion UA представил Woro2k.
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