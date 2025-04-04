T.C. заменил Кейна на посту тренера команды организации Зинченко

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, провела смену главного тренера.

В частности, сначала ростер по CS2 украинской команды покинул Михаил "Kane" Балагин. Он тренировал Passion UA с августа 2023-го года. Последним матчем Михаила во главе Passion UA стало разгромное поражение от Nemiga в рамках YaLLA Compass Qatar - со счетом 0:13.

"Это был крутой путь, и без него всех наших побед просто не было бы. Он верил в команду с первого дня и помог нам взлететь", - так в Passion UA прокомментировали уход Kane из команды.

В свою очередь на место Балагина практически сразу был подписан южноафриканский специалист Тиан "T.c." Коэртцен. Его последним местом работы был коллектив Complexity. Коертцен ведет тренерскую деятельность на профессиональной арене Counter-Strike с 2016-го года.