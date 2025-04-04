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T.C. заменил Кейна на посту тренера команды организации Зинченко

Counter-Strike

Южноафриканец заменил украинца

T.C. заменил Кейна на посту тренера команды организации Зинченко

Telegram Passion UA

Новина українською

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, провела смену главного тренера.

В частности, сначала ростер по CS2 украинской команды покинул Михаил "Kane" Балагин. Он тренировал Passion UA с августа 2023-го года. Последним матчем Михаила во главе Passion UA стало разгромное поражение от Nemiga в рамках YaLLA Compass Qatar - со счетом 0:13.

"Это был крутой путь, и без него всех наших побед просто не было бы. Он верил в команду с первого дня и помог нам взлететь", - так в Passion UA прокомментировали уход Kane из команды.

В свою очередь на место Балагина практически сразу был подписан южноафриканский специалист Тиан "T.c." Коэртцен. Его последним местом работы был коллектив Complexity. Коертцен ведет тренерскую деятельность на профессиональной арене Counter-Strike с 2016-го года.

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Источник:
Passion UA
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