Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Team Next Level сыграют в качестве сборной Украины на чемпионате мира по CS2
Выиграли украинскую квалификацию к IESF World Esports Championships 2025
IESF
В этом году в столице Саудовской Аравии (Рияде) пройдет киберспортивный чемпионат мира - IESF World Esports Championships 2025. Сейчас проходят квалификации по различным дисциплинам.
В частности, в украинском отборе по дисциплине CS2 победила команда Team Next Level. В гранд финале TNL обыграли коллектив Leo со счетом 2:1 (11:3 на Anubis, 13:9 на Mirage и 13:9 на Ancient).
Благодаря этой победе, Team Next Level получили статус сборной Украины по CS2.
Таким образом на IESF World Esports Championships 2025 Украину будет представлять следующий ростер:
- onic
- cairne
- Flierax
- Nifee
- Dawy
- jR (тренер)
Популярное сейчас
- Примера. Реал – Валенсия 1:2. Королевский клуб снова споткнулся
- Поворознюк официальным обращением требует от УАФ обнародовать зарплату руководящего состава
- В России зафиксировали атаку дронов на единственный завод оптоволокна – СМИ
- Рейтинг Valve. Vitality продолжают лидировать, NAVI поднялись на две позиции
- Самая красивая биатлонистка планеты отмечает 35-й день рождения
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей