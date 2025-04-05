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Team Next Level сыграют в качестве сборной Украины на чемпионате мира по CS2

Counter-Strike
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Выиграли украинскую квалификацию к IESF World Esports Championships 2025

Team Next Level сыграют в качестве сборной Украины на чемпионате мира по CS2

IESF

Новина українською

В этом году в столице Саудовской Аравии (Рияде) пройдет киберспортивный чемпионат мира - IESF World Esports Championships 2025. Сейчас проходят квалификации по различным дисциплинам.

В частности, в украинском отборе по дисциплине CS2 победила команда Team Next Level. В гранд финале TNL обыграли коллектив Leo со счетом 2:1 (11:3 на Anubis, 13:9 на Mirage и 13:9 на Ancient).

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Благодаря этой победе, Team Next Level получили статус сборной Украины по CS2.

Таким образом на IESF World Esports Championships 2025 Украину будет представлять следующий ростер:

  • onic
  • cairne
  • Flierax
  • Nifee
  • Dawy
  • jR (тренер)
Team Next Level сыграют в качестве сборной Украины на чемпионате мира по CS2 - изображение 1
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