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NAVI Junior, Monte и Passion UA получили приглашение на Galaxy Battle 2025 PHASE 1
Приглашение на разные стадии
Galaxy Battle
В период с 11-го апреля по 5-е мая пройдет онлайн-турнир уровня Tier-B по дисциплине CS2 - Galaxy Battle 2025 PHASE 1. В рамках которого 24 коллектива будут бороться за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.
Турнирный организатор ивета объявил о списке команд, которые получили приглашение. В частности, среди них есть сразу три представителя украинских организаций. Речь идет о молодежном ростере Natus Vincere (NAVI Junior), Monte и команде организации Александр Зинченко (Passion UA).
При этом первые два украинских коллектива начнут выступления на чемпионате с групповой стадии, а последняя - сразу с плей-офф.
К тому же приглашение в плей-офф ивента также получила команда украинского игрока Виктора "sdy" Оруджева - ENCE.
???? Galaxy Battle PHASE 1 is locked and loaded!— GALAXY (@GalaxyBattleCS) April 3, 2025
The teams are set, the grind begins!????#GalaxyBattle #GalaxyBattle2025 #GBPhase1 pic.twitter.com/uQ11jIFSh1
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