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NAVI Junior, Monte и Passion UA получили приглашение на Galaxy Battle 2025 PHASE 1

Counter-Strike

Приглашение на разные стадии

NAVI Junior, Monte и Passion UA получили приглашение на Galaxy Battle 2025 PHASE 1

Galaxy Battle

Новина українською

В период с 11-го апреля по 5-е мая пройдет онлайн-турнир уровня Tier-B по дисциплине CS2 - Galaxy Battle 2025 PHASE 1. В рамках которого 24 коллектива будут бороться за призовой фонд в размере 50 тысяч долларов.

Турнирный организатор ивета объявил о списке команд, которые получили приглашение. В частности, среди них есть сразу три представителя украинских организаций. Речь идет о молодежном ростере Natus Vincere (NAVI Junior), Monte и команде организации Александр Зинченко (Passion UA).

При этом первые два украинских коллектива начнут выступления на чемпионате с групповой стадии, а последняя - сразу с плей-офф.

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К тому же приглашение в плей-офф ивента также получила команда украинского игрока Виктора "sdy" Оруджева - ENCE.

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киберспорт NAVI Monte Passion UA
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