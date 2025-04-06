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Еще один игрок покинул команду организации Зинченко

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В дополнение к S-chilla и коучу Kane

Еще один игрок покинул команду организации Зинченко

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Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, сообщила об уходе еще одного игрока из ростера по дисциплине CS2.

Речь идет о 17-летнем Эдуарде "zeRRoFIX" Петровском. Он выступал за Passion UA с лета 2023-го года.

"Сложно поверить, но сегодня мы прощаемся с Эдуардом Петровским, тем самым zeRRoFIX, с которым мы начинали наш путь.

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С Эдиком мы стали командой, которая попала в топ-30 мирового рейтинга, исторический выход на Major в Шанхае и куча призовых - эти моменты навсегда", - говорится в официальном заявлении Passion UA.

Напомним, ранее Passion UA покинули: украинский киберспортсмен Всеволод "S-chilla" Щуров и тренер Михаил "Kane" Балагин.

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киберспорт Passion UA
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Источник:
Telegram Passion UA
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