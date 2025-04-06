Еще один игрок покинул команду организации Зинченко

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, сообщила об уходе еще одного игрока из ростера по дисциплине CS2.

Речь идет о 17-летнем Эдуарде "zeRRoFIX" Петровском. Он выступал за Passion UA с лета 2023-го года.

"Сложно поверить, но сегодня мы прощаемся с Эдуардом Петровским, тем самым zeRRoFIX, с которым мы начинали наш путь.

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С Эдиком мы стали командой, которая попала в топ-30 мирового рейтинга, исторический выход на Major в Шанхае и куча призовых - эти моменты навсегда", - говорится в официальном заявлении Passion UA.