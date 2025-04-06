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Прошли матчи первого тура PGL Bucharest 2025
Без NAVI
PGL
В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
Таким образом, в воскресенье стартовал групповой этап ивента. Все 16 команд провели свои первые поединки. В частности, победы одержали G2 Esports, Aurora Gaming, FURIA, 3DMAX, Astralis, Complexity, Legacy и Rare Atom.
В свою очередь поражения в дебюте потерпели: The MongolZ, FaZe Clan, Team Falcons, Team Liquid, Virtus.pro, GamerLegion, paIN Gaming и Apogee Esports.
Напомним, украинская команда Natus Vincere получила приглашение на ивент, однако киберспортивная организация "Рожденных Побеждать" решила пропустить этот турнир для подготовки к топовым чемпионатам.
Турнирная таблица PGL Bucharest 2025 по состоянию на конец первого тура выглядит следующим образом:
Графика украинской студии Maincast
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