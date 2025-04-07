Организация Зинченко Passion UA подписала игрока другой украинской команды

Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, провела еще один громкий трансфер.

Таким образом к ростеру Passion UA по дисциплине CS2 присоединился украинец Сергей "DemQQ" Демченко.

"Ну что ж, пора уже и мне что-то написать. Во-первых, хочу поблагодарить команду Monte и ее стаф. За подъёмы и падения, за тяжёлые и весёлые времена. За поражения и победы, которые мы получали все вместе.

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Во-вторых, хочу им пожелать всего наилучшего, ведь они действительно этого заслуживают. К сожалению, время не жалеет и для меня это новая возможность. Возможность писать украинскую историю уже под другим тегом. Passion Ua - мой новый девиз", - так Сергей прокомментировал свой трансфер.