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Организация Зинченко Passion UA подписала игрока другой украинской команды
Тотальная перестройка в рядах Passion UA
Telegram Passion UA
Украинская киберспортивная организация Passion UA, владельцем которой является футболист Александр Зинченко, провела еще один громкий трансфер.
Таким образом к ростеру Passion UA по дисциплине CS2 присоединился украинец Сергей "DemQQ" Демченко.
"Ну что ж, пора уже и мне что-то написать. Во-первых, хочу поблагодарить команду Monte и ее стаф. За подъёмы и падения, за тяжёлые и весёлые времена. За поражения и победы, которые мы получали все вместе.
Во-вторых, хочу им пожелать всего наилучшего, ведь они действительно этого заслуживают. К сожалению, время не жалеет и для меня это новая возможность. Возможность писать украинскую историю уже под другим тегом. Passion Ua - мой новый девиз", - так Сергей прокомментировал свой трансфер.
Последней командой Демченко был коллектив украинской киберспортивной организации Monte. Таким образом, DemQQ воссоединился с еще одним экс-игроком Monte Владимиром "
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