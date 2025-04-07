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Рейтинг HLTV. NAVI потеряли одну позицию, Passion UA выпали за пределы топ-100

Counter-Strike

Обновленный мировой рейтинг

Рейтинг HLTV. NAVI потеряли одну позицию, Passion UA выпали за пределы топ-100

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality, которая торжествовала на недавнем BLAST Open Lisbon 2025.

В свою очередь команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere снова потеряла свои позиции. "Рожденные Побеждать" пропустили вперед коллектив Aurora Gaming и сейчас замыкают топ-5.

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Что касается других украинских клубов, то: команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 109-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 117.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI потеряли одну позицию, Passion UA выпали за пределы топ-100 - изображение 1

Места команд с украинцами в составе:

  • B8 - 32 (-2)
  • NAVI Junior - 37 (-)
  • ENCE - 39 (-)
  • fnatic - 42 (-4)
  • NiP - 50 (+4)
  • Monte - 64 (-8)
  • Leo - 66 (+5)
  • TNL - 71 (+2)
  • FAVBET Team - 87 (-7)
  • Passion UA - 109 (-57)
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Источник:
HLTV
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