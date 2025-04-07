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Рейтинг HLTV. NAVI потеряли одну позицию, Passion UA выпали за пределы топ-100
Обновленный мировой рейтинг
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality, которая торжествовала на недавнем BLAST Open Lisbon 2025.
В свою очередь команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere снова потеряла свои позиции. "Рожденные Побеждать" пропустили вперед коллектив Aurora Gaming и сейчас замыкают топ-5.
Что касается других украинских клубов, то: команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 109-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 117.
Рейтинг HLTV:
Места команд с украинцами в составе:
- B8 - 32 (-2)
- NAVI Junior - 37 (-)
- ENCE - 39 (-)
- fnatic - 42 (-4)
- NiP - 50 (+4)
- Monte - 64 (-8)
- Leo - 66 (+5)
- TNL - 71 (+2)
- FAVBET Team - 87 (-7)
- Passion UA - 109 (-57)
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