Рейтинг HLTV. NAVI потеряли одну позицию, Passion UA выпали за пределы топ-100

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality, которая торжествовала на недавнем BLAST Open Lisbon 2025.

В свою очередь команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere снова потеряла свои позиции. "Рожденные Побеждать" пропустили вперед коллектив Aurora Gaming и сейчас замыкают топ-5.

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Что касается других украинских клубов, то: команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 109-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 117.

Рейтинг HLTV:

Места команд с украинцами в составе: