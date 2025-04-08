NAVI Junior сыграли самую быструю карту в истории Counter-Strike

Осенью прошлого календарного года проходил европейский онлайн-турнир уровня Tier-C по дисциплине CS2 - European Pro League Season 20.

Молодежный ростер украинской киберспортивной организации Natus Vincere в итоге добыл бронзу того чемпионата. Примечательно, что NAVI Junior сыграли на том ивенте самую быструю по времени карту в истории Counter-Strike.

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В частности, юниоры "Рожденных Побеждать" в рамках серии против коллектива ECSTATIC на карте Ancient буквально сокрушили в одни ворота своих соперников - 13:0. NAVI Junior забрали все раунды и завершили ту игру всего лишь за 13 минут 27 секунд.