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Определились первые участники плей-офф PGL Bucharest 2025
Групповой этап подходит к концу
PGL
В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
Сейчас продолжаются заключительные поединки группового этапа. В частности, место в плей-офф раунде себе уже гарантировали Complexity, GamerLegion, Aurora Gaming, G2 Esports и 3DMAX. При этом шансы на проход дальше уже потеряли Legacy, Rare Atom, FURIA и Team Liquid.
Командам осталось отыграть часть матчей 4-го тура и полный набор поединков 5-го, соответственно.
Напомним, украинская команда Natus Vincere получила приглашение на ивент, однако киберспортивная организация "Рожденных Побеждать" решила пропустить этот турнир для подготовки к топовым чемпионатам.
Таким образом турнирная таблица PGL Bucharest 2025 сейчас выглядит так:
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