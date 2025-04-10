  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. Сформировалась сетка плей-офф PGL Bucharest 2025
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сформировалась сетка плей-офф PGL Bucharest 2025

Counter-Strike

8 команд уже покинули ивент

Сформировалась сетка плей-офф PGL Bucharest 2025

PGL

Новина українською

В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В четверг, 10-го апреля завершились поединки 5-го тура группового этапа. По итогам которого в плей-офф вышли следующие коллективы: GamerLegion, Falcons, FaZe Clan, 3DMAX, Aurora, Complexity, G2 Esports и Virtus.pro.

В свою очередь уже турнир покинули Team Liquid, paiN, Legacy, FURIA, Rare Atom, The Mongolz, Apogee и Astralis. Напомним, украинская команда NAVI не принимала участие в этом ивенте.

Таким образом, сетка плей-офф выглядит следующим образом. Поединки четвертьфинала пройдут 11-го апреля.

Сформировалась сетка плей-офф PGL Bucharest 2025 - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Определились первые участники плей-офф PGL Bucharest 2025
yellow-arrow
NAVI Junior сыграли самую быструю карту в истории Counter-Strike
yellow-arrow
Рейтинг HLTV. NAVI потеряли одну позицию, Passion UA выпали за пределы топ-100
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
5 000
На сайт
4
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости