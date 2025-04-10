Сформировалась сетка плей-офф PGL Bucharest 2025

В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В четверг, 10-го апреля завершились поединки 5-го тура группового этапа. По итогам которого в плей-офф вышли следующие коллективы: GamerLegion, Falcons, FaZe Clan, 3DMAX, Aurora, Complexity, G2 Esports и Virtus.pro.

В свою очередь уже турнир покинули Team Liquid, paiN, Legacy, FURIA, Rare Atom, The Mongolz, Apogee и Astralis. Напомним, украинская команда NAVI не принимала участие в этом ивенте.

Таким образом, сетка плей-офф выглядит следующим образом. Поединки четвертьфинала пройдут 11-го апреля.