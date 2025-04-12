NAVI узнали первого соперника на IEM Melbourne 2025

В период с 21-го по 27-е апреля в Австралии (Мельбурне) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках которого 16 коллективов будут соревноваться за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Турнирный организатор ESL уже объявил о расписании первых поединков группового этапа. В частности, команда украинской киберспортивной организации попала в группу B.

В первом своем матче на ивенте "Рожденные Побеждать" встретятся с бразильской командой MIBR. Время начала встречи пока неизвестно.

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Расписание первых поединков группового этапа IEM Melbourne 2025:

Группа A

MOUZ - BIG

3DMAX - GamerLegion

FaZe Clan - paiN

The Mongolz - Complexity

Группа B