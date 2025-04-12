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NAVI узнали первого соперника на IEM Melbourne 2025
Опубликовано расписание первых матчей
ESL
В период с 21-го по 27-е апреля в Австралии (Мельбурне) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках которого 16 коллективов будут соревноваться за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.
Турнирный организатор ESL уже объявил о расписании первых поединков группового этапа. В частности, команда украинской киберспортивной организации попала в группу B.
В первом своем матче на ивенте "Рожденные Побеждать" встретятся с бразильской командой MIBR. Время начала встречи пока неизвестно.
Расписание первых поединков группового этапа IEM Melbourne 2025:
Группа A
- MOUZ - BIG
- 3DMAX - GamerLegion
- FaZe Clan - paiN
- The Mongolz - Complexity
Группа B
- Team Vitality - FlyQuest
- Liquid - vp
- Falcons - SAW
- NAVI - MIBR
THE #IEM MELBOURNE 2025 GROUP STAGE ????????????— Intel® Extreme Masters (@IEM) April 11, 2025
GROUP A@mousesports@1mongolz@FaZeEsports@3DMAXGaming@GamerLegion@paiNGamingBR@ComplexityCS@BIGCLANgg
GROUP B@TeamVitalityCS@natusvincere@FalconsEsport@TeamLiquidCS@virtuspro@sawggofficial@MIBR@FlyQuestCS pic.twitter.com/om873r92kt
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