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NAVI узнали первого соперника на IEM Melbourne 2025

Counter-Strike

Опубликовано расписание первых матчей

NAVI узнали первого соперника на IEM Melbourne 2025

ESL

Новина українською

В период с 21-го по 27-е апреля в Австралии (Мельбурне) пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках которого 16 коллективов будут соревноваться за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Турнирный организатор ESL уже объявил о расписании первых поединков группового этапа. В частности, команда украинской киберспортивной организации попала в группу B.

В первом своем матче на ивенте "Рожденные Побеждать" встретятся с бразильской командой MIBR. Время начала встречи пока неизвестно.

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Расписание первых поединков группового этапа IEM Melbourne 2025:

Группа A

  • MOUZ - BIG
  • 3DMAX - GamerLegion
  • FaZe Clan - paiN
  • The Mongolz - Complexity

Группа B

  • Team Vitality - FlyQuest
  • Liquid - vp
  • Falcons - SAW
  • NAVI - MIBR

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