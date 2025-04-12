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Стала известна пара гранд-финалистов PGL Bucharest 2025

Counter-Strike
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Решающий поединок уже в воскресенье!

Стала известна пара гранд-финалистов PGL Bucharest 2025

PGL

Новина українською

В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В субботу, 12-го апреля прошли полуфинальные поединки ивента. В частности, в первом противостоянии стадии 1/2 в напряженной борьбе Team Falcons переиграли FaZe Clan - со счетом 2:1.

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В свою очередь, в другом полуфинале G2 Esports обыграли Complexity - уверенно со счетом 2:0. Обе встречи проходили в формате "Best of 3".

Таким образом, Team Falcons сыграют против G2 Esports в гранд-финале PGL Bucharest 2025. А FaZe Clan с G2 Esports разыграют бронзу турнира. Оба поединка пройдут завтра, в воскресенье 13-го апреля. Матч за третье место начнется в 15:00, а сам гранд-финал - в 18:00.

Запись поединка между Team Falcons - FaZe Clan

Запись поединка между G2 Esports - Complexity (будет позже)

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