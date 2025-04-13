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FaZe Clan завоевали бронзу PGL Bucharest 2025

Counter-Strike

Победили в матче за 3-е место

FaZe Clan завоевали бронзу PGL Bucharest 2025

HLTV

Новина українською

В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. В частности, 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В воскресенье, то есть сегодня, 13-го апреля состоялся поединок за бронзовые медали ивента. В частности, в этом противостоянии встречались FaZe Clan и Complexity.

Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой FaZe Clan со счетом 2:0. Таким образом, команда американо-европейской киберспортивной организации заняла третье место на турнире и заработала в качестве призовых 75 тысяч долларов. В свою очередь Complexity за 4-е место получили 43,750 долларов.

Напомним, украинская команда Natus Vincere не принимала участие в PGL Bucharest 2025.

Запись поединка между FaZe Clan и Complexity

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киберспорт
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