Falcons стали чемпионами PGL Bucharest 2025

В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В воскресенье прошел гранд-финале ивента. В частности, в решающем поединке чемпионата встречались коллективы Team Falcons и G2 Esports.

Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась разгромной победой "соколов" - с итоговым счетом 3:0 в пользу команды Николба "NiKo" Ковача. Таким образом, Team Falcons стали чемпионами ивента в Бухаресте и заработали в качестве призовых 200 тысяч долларов. При этом G2 за "серебро" получили чуть более 93-х тысяч долларов.

До этого сегодня состоялся поединок за третье место между FaZe Clan и Complexity. В итоге, бронзу получила команда американо-европейской киберспортивной организации, переиграв своего оппонента со счетом 2:0.

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Напомним, украинская команда Natus Vincere не принимала участие в PGL Bucharest 2025.

Запись гранд-финала PGL Bucharest 2025