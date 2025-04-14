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m0NESY официально перешел в Falcons

Counter-Strike

Попрощался с G2 Esports

m0NESY официально перешел в Falcons

HLTV

Новина українською

Немецкая киберспортивная организация G2 Esports объявила, что их снайпер Илья «m0NESY» Осипов покинул состав по CS2.

В то же время, саудовская организация Falcons сообщила, что россиянин присоединился к ее команде.

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Напомним, в прошлом году m0NESY занял второе место в рейтинге лучших игроков по версии HLTV. Он выступал за G2 с января 2022-го года. Тогда он перешел в G2 из украинской команды NAVI за 600 000 долларов.

За три года в футболке G2 Esports Осипов выиграл 6 топовых ивентов уровня Tier-S. В частности, среди них две победы на IEM - Katowice и Cologne в 2023 году.

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