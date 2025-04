m0NESY официально перешел в Falcons

Немецкая киберспортивная организация G2 Esports объявила, что их снайпер Илья «m0NESY» Осипов покинул состав по CS2.

В то же время, саудовская организация Falcons сообщила, что россиянин присоединился к ее команде.

Напомним, в прошлом году m0NESY занял второе место в рейтинге лучших игроков по версии HLTV. Он выступал за G2 с января 2022-го года. Тогда он перешел в G2 из украинской команды NAVI за 600 000 долларов.

За три года в футболке G2 Esports Осипов выиграл 6 топовых ивентов уровня Tier-S. В частности, среди них две победы на IEM - Katowice и Cologne в 2023 году.

