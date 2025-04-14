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m0NESY официально перешел в Falcons
Попрощался с G2 Esports
HLTV
Немецкая киберспортивная организация G2 Esports объявила, что их снайпер Илья «m0NESY» Осипов покинул состав по CS2.
В то же время, саудовская организация Falcons сообщила, что россиянин присоединился к ее команде.
Напомним, в прошлом году m0NESY занял второе место в
За три года в футболке G2 Esports Осипов выиграл 6 топовых ивентов уровня Tier-S. В частности, среди них две победы на IEM - Katowice и Cologne в 2023 году.
From Baby GOAT to Young GOAT. ????— G2 CS (@G2CSGO) April 14, 2025
Thank you for everything you've done for G2, Ilya ❤️ pic.twitter.com/MIRiLUPb9k
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