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Украинская команда TNL победила на Level Up LUND!
LAN-турнир
В период с 12-го по 13-е апреля в шведском Лунде на "Арене Сконе" проходил LAN-турнир уровня Tier-C по дисциплине CS2 - Level Up LUND!. В частности, 20 коллективов боролись за призовой фонд в размере 60 тысяч шведских крон.
Участие в ивенте также принимала украинская команда TEAM NEXT LEVEL. Более того, отечественному ростеру удалось дойти до гранд-финала и победить на турнире.
В решающем матче чемпионата TNL встречались с 9INE и одержали уверенную победу в формате "Best of 3" с итоговым счетом 2:0 (13:5 на Ancient и 13:4 на Train).
За победу на Level Up LUND! украинская команда заработала почти три тысячи долларов и очки в глобальном рейтинге Valve. Примечательно, что в четвертьфинале TNL обыграли команду Nnjas in Pyjamas, за которую выступает украинский снайпер Артем "r1nkle" Мороз.
Сетка плей-офф Level Up LUND!
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