Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Команда организации Зинченко пропустит YaLLa Compass Qatar 2025
Их заменит другая украинская команда
YaLLa Esports
В период с 17-го по 20-е апреля в формате онлайн пройдет европейский турнир уровня Tier-1 по дисциплине CS2 - YaLLa Compass Qatar 2025. В рамках которого 12 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 150 тысяч долларов.
Как стало известно из информации на аналитическом киберспортивном портале HLTV, команда украинской киберспортивной организации, владельцем которой является футболист "Арсенала" Александр Зинченко, пропустит турнир.
Речь идет о ростере Passion UA. Причиной данного решения может стать активная перестройка состава команды.
При этом их на ивенте заменит другой украинский коллектив - а именно молодежный состав Natus Vincere (NAVI Junior).
Популярное сейчас
- Речь на миллионы гривен. Руководство Руха пообещало игрокам космические премиальные на дерби с Карпатами
- Космическая сумма. Журналист назвал зарплату Шевченко, когда тот тренировал сборную Украины
- "Они пострадают первыми", - на России снова грозят Польше и странам Балтии
- m0NESY официально перешел в Falcons
- Очень горячо. Девушка-арбитр будоражит испанских игроков. ФОТО
- Допинг-допингом, а лайки по расписанию. Мудрик увлекся горячей американкой. ФОТО