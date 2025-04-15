Команда организации Зинченко пропустит YaLLa Compass Qatar 2025

В период с 17-го по 20-е апреля в формате онлайн пройдет европейский турнир уровня Tier-1 по дисциплине CS2 - YaLLa Compass Qatar 2025. В рамках которого 12 коллективов будут вести борьбу за призовой фонд в размере 150 тысяч долларов.

Как стало известно из информации на аналитическом киберспортивном портале HLTV, команда украинской киберспортивной организации, владельцем которой является футболист "Арсенала" Александр Зинченко, пропустит турнир.

Речь идет о ростере Passion UA. Причиной данного решения может стать активная перестройка состава команды.

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При этом их на ивенте заменит другой украинский коллектив - а именно молодежный состав Natus Vincere (NAVI Junior).