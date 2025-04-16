HEROIC и OG прошли на первый мэйджор в 2025 году

В период со 2-го по 22-е июня в американском Остине (Техас) пройдет топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025-м году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыграют между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Сейчас же проходят поединки закрытых квалификации для различных регионов.

Таким образом, от Европы первыми командами, которые сумели пробиться на предстоящий мэйджор стали HEROIC и OG. В частности, на своем пути в отборе HEROIC одолели PARIVISION, ENCE и Nemiga. В свою очередь, OG в своей сетке прошли Astralis, 9Pandas и Metizport.

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При этом, 500 и PARIVISION стали первыми коллективами, которые потеряли шансы отобраться на BLAST.tv Austin Major 2025 и покинули квалификацию.