  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. HEROIC и OG прошли на первый мэйджор в 2025 году
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

HEROIC и OG прошли на первый мэйджор в 2025 году

Counter-Strike
Обновлено

Первыми от Европы

HEROIC и OG прошли на первый мэйджор в 2025 году

BLAST.tv

Новина українською

В период со 2-го по 22-е июня в американском Остине (Техас) пройдет топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025-м году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыграют между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Сейчас же проходят поединки закрытых квалификации для различных регионов.

Таким образом, от Европы первыми командами, которые сумели пробиться на предстоящий мэйджор стали HEROIC и OG. В частности, на своем пути в отборе HEROIC одолели PARIVISION, ENCE и Nemiga. В свою очередь, OG в своей сетке прошли Astralis, 9Pandas и Metizport.

Читайте такжеFalcons стали чемпионами PGL Bucharest 2025

При этом, 500 и PARIVISION стали первыми коллективами, которые потеряли шансы отобраться на BLAST.tv Austin Major 2025 и покинули квалификацию.

HEROIC и OG прошли на первый мэйджор в 2025 году - изображение 1

По теме
yellow-arrow
Команда организации Зинченко пропустит YaLLa Compass Qatar 2025
yellow-arrow
Рейтинг HLTV. NAVI остались в топ-5, команды организаций Коноплянки и Зинченко продолжают падать
yellow-arrow
Украинская команда TNL победила на Level Up LUND!
киберспорт
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости