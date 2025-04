Новая украинская организация ALGO представила свой ростер

Новосозданная украинская киберспортивная организация ALGO Esports официально анонсировала свой первый ростер в дисциплине CS2. Об этом ALGO сообщили на собственных страницах в соцсетях.

В частности, в состав новоиспеченной международной команды вошли: француз Реми "Diviiii" Александр, литовец Жигимантас "nukkye" Хмеляускас, румын Кристи "smekk" Флютур и чех Симон "KWERTZZ" Горак.

При этом капитаном ALGO стал 26-летний украинский киберспортсмен Ярослав "byr9" Буряк. В свою очередь, наставником коллектива стал 32-летний украинец Александр "Shara" Гордеев.

Hello everyone! We're the Ukrainian organisation ALGO and we're excited to introduce our CS2 roster!



????@byr9_csgo- IGL

????@Diviiiicsgo- AWP

⭐️@kwt_cs- Starplayer

????@smekkCS- Anchor

????@nukkye- Anchor

????@Shara_csgo- Coach



Soon you'll find out more about our team, so stay tuned???? pic.twitter.com/mFXtWHlbCN