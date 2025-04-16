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Новая украинская организация ALGO представила свой ростер
В дисциплине CS2
ALGO Esports
Новосозданная украинская киберспортивная организация ALGO Esports официально анонсировала свой первый ростер в дисциплине CS2. Об этом ALGO сообщили на собственных страницах в соцсетях.
В частности, в состав новоиспеченной международной команды вошли: француз Реми "Diviiii" Александр, литовец Жигимантас "nukkye" Хмеляускас, румын Кристи "smekk" Флютур и чех Симон "KWERTZZ" Горак.
При этом капитаном ALGO стал 26-летний украинский киберспортсмен Ярослав "byr9" Буряк. В свою очередь, наставником коллектива стал 32-летний украинец Александр "Shara" Гордеев.
Hello everyone! We're the Ukrainian organisation ALGO and we're excited to introduce our CS2 roster!— ALGO Esports (@ALGO_esports) April 16, 2025
????@byr9_csgo- IGL
????@Diviiiicsgo- AWP
⭐️@kwt_cs- Starplayer
????@smekkCS- Anchor
????@nukkye- Anchor
????@Shara_csgo- Coach
Soon you'll find out more about our team, so stay tuned???? pic.twitter.com/mFXtWHlbCN
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