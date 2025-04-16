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Новая украинская организация ALGO представила свой ростер

Counter-Strike

В дисциплине CS2

Новая украинская организация ALGO представила свой ростер

ALGO Esports

Новина українською

Новосозданная украинская киберспортивная организация ALGO Esports официально анонсировала свой первый ростер в дисциплине CS2. Об этом ALGO сообщили на собственных страницах в соцсетях.

В частности, в состав новоиспеченной международной команды вошли: француз Реми "Diviiii" Александр, литовец Жигимантас "nukkye" Хмеляускас, румын Кристи "smekk" Флютур и чех Симон "KWERTZZ" Горак.

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При этом капитаном ALGO стал 26-летний украинский киберспортсмен Ярослав "byr9" Буряк. В свою очередь, наставником коллектива стал 32-летний украинец Александр "Shara" Гордеев.

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