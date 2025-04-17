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Полностью украинский состав. B8 вышли на BLAST.tv Austin Major 2025
Первый мэйджор в 2025-м году!
BLAST.tv
В период со 2-го по 22-е июня в американском Остине (Техас) пройдет топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мэйджоре в 2025-м году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыграют между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.
Сейчас же проходят поединки закрытых квалификации для различных регионов. В частности, в европейской квалификации, матчи которой проходили с 14-го по 17-е апреля, выступала команда украинской киберспортивной организации B8.
В поединке за выход на мэйджор B8 встречались с именитым датским коллективом Astralis и переиграли своего соперника со счетом 2-1:
- 13:11 на Mirage;
- 9:13 на Anubis;
- 13:7 на Ancient.
Примечательно, что до этого в плей-офф B8 переиграли коллектив другого украинского киберспортсмена - с аналогичным счетом 2:1. Речь идет о Викторе "sdy" Оруджеве и его ENCE.
Таким образом, B8 стала второй организацией с полностью украинским составом, которая сыграет на мэйджоре по Counter-Strike. Ранее это удавалось команде киберспортивной организации Александра Зинченко (Passion UA) - они в прошлом году пробивались на мэйджор в Шанхае (Perfect World Shanghai Major 2024).
Запись поединка между B8 и Astralis
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