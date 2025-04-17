Определились все участники от Европы на BLAST.tv Austin Major 2025

В период со 2-го по 22-е июня в американском Остине (Техас) пройдет топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025-м году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыграют между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

Таким образом, команды сейчас соревнуются в своих региональных квалификациях за слот на престижном ивенте. При этом, европейский отбор уже закончился - он проходил с 14-го апреля.

Итак, на BLAST.tv Austin Major 2025 от Европы сыграют: OG, HEROIC, Metizport, Nemiga Gaming, BetBoom Team и B8.

В свою очередь преодолеть European Regional Qualifier не сумели такие коллективы: Astralis, ENCE, 9Pandas, SAW, BIG, BC.Game Esports, Fnatic, GamerLegion, PARIVISION и 500.

При этом еще продолжаются отборы для Северной и Южной Америки, и Азии.