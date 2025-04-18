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Рейтинг Valve. NAVI уже замыкают десятку, NAVI Junior впервые поднялись в топ-30 мира

Counter-Strike

Лидер остался неизменным

Рейтинг Valve. NAVI уже замыкают десятку, NAVI Junior впервые поднялись в топ-30 мира

HLTV

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Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere снова потеряла позиции и теперь замыкает первую "десятку". При этом, молодежный состав "Рожденных Побеждать" сделал ощутимый прогресс. В частности, NAVI Junior занимают сейчас 29-е место. Интересно, что впервые в истории рейтинга от Valve в топ-30 лучших команд мира вошла академия.

В свою очередь, лидерство в рейтинге сохранил французский коллектив Team Vitality.

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Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 72-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 143-м месте.

Рейтинг Valve:

Рейтинг Valve. NAVI уже замыкают десятку, NAVI Junior впервые поднялись в топ-30 мира - изображение 1

Места команд с украинцами в составе:

  • ENCE - 44
  • Fnatic – 47
  • TNL - 60
  • Monte - 71
  • Passion UA - 72
  • Favbet team - 80
  • Ninjas in Pyjamas – 88
  • Nevermore – 93
  • Party Astronauts – 101
  • Kono.ECF – 143
  • Lazer Cats – 275
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