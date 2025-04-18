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Рейтинг Valve. NAVI уже замыкают десятку, NAVI Junior впервые поднялись в топ-30 мира
Лидер остался неизменным
HLTV
Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Команда украинской организации Natus Vincere снова потеряла позиции и теперь замыкает первую "десятку". При этом, молодежный состав "Рожденных Побеждать" сделал ощутимый прогресс. В частности, NAVI Junior занимают сейчас 29-е место. Интересно, что впервые в истории рейтинга от Valve в топ-30 лучших команд мира вошла академия.
В свою очередь, лидерство в рейтинге сохранил французский коллектив Team Vitality.
Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 72-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 143-м месте.
Рейтинг Valve:
Места команд с украинцами в составе:
- ENCE - 44
- Fnatic – 47
- TNL - 60
- Monte - 71
- Passion UA - 72
- Favbet team - 80
- Ninjas in Pyjamas – 88
- Nevermore – 93
- Party Astronauts – 101
- Kono.ECF – 143
- Lazer Cats – 275
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