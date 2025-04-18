Рейтинг Valve. NAVI уже замыкают десятку, NAVI Junior впервые поднялись в топ-30 мира

Американская компания Valve обновила региональный европейский рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Команда украинской организации Natus Vincere снова потеряла позиции и теперь замыкает первую "десятку". При этом, молодежный состав "Рожденных Побеждать" сделал ощутимый прогресс. В частности, NAVI Junior занимают сейчас 29-е место. Интересно, что впервые в истории рейтинга от Valve в топ-30 лучших команд мира вошла академия.

В свою очередь, лидерство в рейтинге сохранил французский коллектив Team Vitality.

Примечательно, что киберспортивная команда Александра Зинченко (Passion UA) расположилась на 72-й позиции, а организация Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - на 143-м месте.

Рейтинг Valve:

Места команд с украинцами в составе:

