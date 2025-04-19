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Стала известна символическая сборная PGL Bucharest 2025
Все гранд-финалисты!
HLTV
В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
Чемпионом в итоге стала команда саудовской киберспортивной организации Team Falcons. В частности, в гранд-финале «соколы» разгромили G2 Esports - со счетом 3:0.
Киберспортивный портал HLTV подводит итоги ивента. Таким образом, стали известны имена игроков, которые вошли в символическую сборную турнира. При этом все пятеро исполнителей являются участниками решающего поединка: четверо из состава победителя, и еще один киберспортсмен - из ростера гранд-финалиста.
Символическая сборная PGL Bucharest 2025 по версии HLTV:
- Капитан - kyxsan
- Люркер - TeSeS
- Снайпер - degster
- Энтри-фрагер - NiKo
- Опорник - HeavyGod
Также HLTV опубликовали список игроков EVP (прим. - проявили себя, но не дотянули до символической сборной):
- NiKo
- TeSeS
- m0NESY
- frozen
- HeavyGod
- hallzerk
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