Стала известна символическая сборная PGL Bucharest 2025

В период с 6-го по 13-е апреля в столице Румынии (Бухаресте) проходил топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Bucharest 2025. 16 коллективов вели борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

Чемпионом в итоге стала команда саудовской киберспортивной организации Team Falcons. В частности, в гранд-финале «соколы» разгромили G2 Esports - со счетом 3:0.

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Киберспортивный портал HLTV подводит итоги ивента. Таким образом, стали известны имена игроков, которые вошли в символическую сборную турнира. При этом все пятеро исполнителей являются участниками решающего поединка: четверо из состава победителя, и еще один киберспортсмен - из ростера гранд-финалиста.

Символическая сборная PGL Bucharest 2025 по версии HLTV:

Капитан - kyxsan

Люркер - TeSeS

Снайпер - degster

Энтри-фрагер - NiKo

Опорник - HeavyGod

Также HLTV опубликовали список игроков EVP (прим. - проявили себя, но не дотянули до символической сборной):