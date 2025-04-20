Две украинские команды. Стали известны все участники BLAST.tv Austin Major 2025

В период со 2-го по 22-е июня в американском Остине (Техас) пройдет топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025-м году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыграют между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

На данный момент же закончились все региональные квалификации. Таким образом, стали известны имена всех 32 команд, которые сыграют на предстоящем мэйджоре.

Среди них есть две команды украинских киберспортивных организаций. Речь идет о NAVI и B8. «Рожденные Побеждать» получили еще раньше прямое приглашение на чемпионат, а B8 - полностью украинским составом сумели пробиться на BLAST.tv Austin Major 2025 через европейский отбор.

Команды, которые пробились на мэйджор через квалификацию:

OG

HEROIC

Metizport

Nemiga

BB

B8

Complexity

Wildcard

Imperial

Fluxo

Chinggis Warriors

Lynn Vision Gaming

FlyQuest

TYLOO

BESTIA

NRG

Команды, которые получили прямые инвайты и сыграют сразу во 2-й и 3-й стадиях турнира, соответственно:

Stage 2

Team Falcons

FaZe Clan

3DMAX

paiN

vp

FURIA

MIBR

M80

Stage 3