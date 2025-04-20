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Две украинские команды. Стали известны все участники BLAST.tv Austin Major 2025

Counter-Strike
Обновлено

NAVI и B8 в их числе

Две украинские команды. Стали известны все участники BLAST.tv Austin Major 2025

BLAST.tv

Новина українською

В период со 2-го по 22-е июня в американском Остине (Техас) пройдет топовый LAN-турнир по дисциплине CS2. Речь идет о первом мейджоре в 2025-м году - BLAST.tv Austin Major 2025. В рамках которого 32 коллектива разыграют между собой общий призовой фонд в размере 1,250 миллиона долларов.

На данный момент же закончились все региональные квалификации. Таким образом, стали известны имена всех 32 команд, которые сыграют на предстоящем мэйджоре.

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Среди них есть две команды украинских киберспортивных организаций. Речь идет о NAVI и B8. «Рожденные Побеждать» получили еще раньше прямое приглашение на чемпионат, а B8 - полностью украинским составом сумели пробиться на BLAST.tv Austin Major 2025 через европейский отбор.

Команды, которые пробились на мэйджор через квалификацию:

  • OG
  • HEROIC
  • Metizport
  • Nemiga
  • BB
  • B8
  • Complexity
  • Wildcard
  • Imperial
  • Fluxo
  • Chinggis Warriors
  • Lynn Vision Gaming
  • FlyQuest
  • TYLOO
  • BESTIA
  • NRG

Команды, которые получили прямые инвайты и сыграют сразу во 2-й и 3-й стадиях турнира, соответственно:

Stage 2

  • Team Falcons
  • FaZe Clan
  • 3DMAX
  • paiN
  • vp
  • FURIA
  • MIBR
  • M80

Stage 3

  • Team Vitality
  • MOUZ
  • spirit
  • Aurora
  • Natus Vincere
  • G2
  • Liquid
  • The Mongolz
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