NAVI стартовали с победы на IEM Melbourne 2025

21-го апреля в австралийском Мельбурне стартовал топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. Он будет проходить до 27-го апреля. В рамках этого ивента 16 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere уже успела провести свой первый поединок на чемпионате. В частности, "Рожденные Побеждать" попали в путь группы B и в первом раунде обыграли бразильцев из MIBR - со счетом 2-1:

9:13 на Anubis,

13:5 на Mirage,

13:9 на Inferno.

Таким образом NAVI прошли дальше по сетке и в полуфинале верхней сетки сыграют против команды саудовской организации Falcons. Встреча запланирована на завтра, 22-е апреля. Начало - в 11:45.

Запис поєдинку між NAVI та MIBR