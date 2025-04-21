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NAVI стартовали с победы на IEM Melbourne 2025
Обыграли бразильцев
telegram @natus_vincere_official
21-го апреля в австралийском Мельбурне стартовал топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. Он будет проходить до 27-го апреля. В рамках этого ивента 16 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.
Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere уже успела провести свой первый поединок на чемпионате. В частности, "Рожденные Побеждать" попали в путь группы B и в первом раунде обыграли бразильцев из MIBR - со счетом 2-1:
- 9:13 на Anubis,
- 13:5 на Mirage,
- 13:9 на Inferno.
Таким образом NAVI прошли дальше по сетке и в полуфинале верхней сетки сыграют против команды саудовской организации Falcons. Встреча запланирована на завтра, 22-е апреля. Начало - в 11:45.
Запис поєдинку між NAVI та MIBR
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