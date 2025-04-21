  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NAVI стартовали с победы на IEM Melbourne 2025
В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI стартовали с победы на IEM Melbourne 2025

Counter-Strike

Обыграли бразильцев

NAVI стартовали с победы на IEM Melbourne 2025

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

21-го апреля в австралийском Мельбурне стартовал топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. Он будет проходить до 27-го апреля. В рамках этого ивента 16 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere уже успела провести свой первый поединок на чемпионате. В частности, "Рожденные Побеждать" попали в путь группы B и в первом раунде обыграли бразильцев из MIBR - со счетом 2-1:

  • 9:13 на Anubis,
  • 13:5 на Mirage,
  • 13:9 на Inferno.

Таким образом NAVI прошли дальше по сетке и в полуфинале верхней сетки сыграют против команды саудовской организации Falcons. Встреча запланирована на завтра, 22-е апреля. Начало - в 11:45.

Запис поєдинку між NAVI та MIBR

По теме
yellow-arrow
Две украинские команды. Стали известны все участники BLAST.tv Austin Major 2025
yellow-arrow
Стала известна символическая сборная PGL Bucharest 2025
yellow-arrow
Рейтинг Valve. NAVI уже замыкают десятку, NAVI Junior впервые поднялись в топ-30 мира
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости