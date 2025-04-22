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NAVI упали в нижнюю сетку своей группы в рамках IEM Melbourne 2025

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Завтра будут играть в матче на вылет

NAVI упали в нижнюю сетку своей группы в рамках IEM Melbourne 2025

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

Во временной интервал с 21-го по 27-го апреля в австралийском Мельбурне проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках этого ивента 16 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Во вторник команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свою вторую игру на чемпионате. В частности, "Рожденные Побеждать" в полуфинале верхней сетки встречались против команды саудовской организации Falcons.

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NAVI оформили эффектный камбэк на первой карте (Inferno - 13:9), однако после этого проиграли две карты подряд (11:13 на Mirage и 4:13 на Dust 2). Таким образом, в итоге "желто-черные" проиграли ту встречу со счетом 1:2 и упали в сетку "лузеров".

Следующий свой поединок на ивенте Natus Vincere проведут в среду, 23-го апреля - в полуфинале нижней сетки пути группы B встретятся с американским коллективом FlyQuest. Начало матча запланировано на 6:45 утра.

Запись поединка между NAVI и Falcons

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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