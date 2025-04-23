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NAVI вылетели с IEM Melbourne 2025
Впервые в 2025-м году не вышли даже в плей-офф
telegram @natus_vincere_official
В период с 21-го по 27-го апреля в австралийском Мельбурне проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках этого ивента 16 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.
Украинская команда Natus Vincere провела свой пятый и к сожалению заключительный поединок на ивенте. В частности, "Рожденные Побеждать" стартовали этот игровой день с
В матче за право сыграть в стадии плей-офф NAVI встречались с Team Liquid и в напряженной борьбе уступили со счетом 1:2 (6:13 на Anubis, 13:10 на Inferno и 8:13 на Ancient).
Таким образом, команда украинской киберспортивной организации впервые в 2025-м году не вышли в плей-офф топового турнира и заняли итоговое 7-8 место, заработав в качестве призовых 7 тысяч долларов.
Запись матча между NAVI и Liquid
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