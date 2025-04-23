NAVI обыграли FlyQuest в рамках IEM Melbourne 2025

В период с 21-го по 27-го апреля в австралийском Мельбурне проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках этого ивента 16 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

Этот игровой день на ивенте команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала с поединка в рамках полуфинала нижней сетки пути B против американского коллектива FlyQuest. В итоге, NAVI одолели своих визави с итоговым счет 2:1 (13:7 на Inferno, 9:13 на Mirage и 13:8 на Ancient).

Таким образом, FlyQuest покинули турнир и заняли 9-12 место. В свою очередь, "желто-черные" получили право сыграть в финале нижней сетки группы за выход в плей-офф, однако уступили для Team Liquid.

Запись поединка между NAVI и FlyQuest