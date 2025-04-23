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NAVI обыграли FlyQuest в рамках IEM Melbourne 2025
Избежали вылета, но ненадолго...
telegram @natus_vincere_official
В период с 21-го по 27-го апреля в австралийском Мельбурне проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках этого ивента 16 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.
Этот игровой день на ивенте команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere стартовала с поединка в рамках полуфинала нижней сетки пути B против американского коллектива FlyQuest. В итоге, NAVI одолели своих визави с итоговым счет 2:1 (13:7 на Inferno, 9:13 на Mirage и 13:8 на Ancient).
Таким образом, FlyQuest покинули турнир и заняли 9-12 место. В свою очередь, "желто-черные" получили право сыграть в финале нижней сетки группы за выход в плей-офф, однако
Запись поединка между NAVI и FlyQuest
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