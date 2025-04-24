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B8 вышли в полуфинал верхней сетки CCT Global Finals 2025
Украинцы обыграли сербов
CCT
В четверг, 24-го апреля стартовал европейский онлайн-турнир уровня Tier-A по дисциплине CS2 - CCT Global Finals 2025. Ивент будет продолжаться до 27-го апреля. В рамках этого чемпионата 8 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 150 тысяч долларов.
Участие в турнире также принимает команда украинской киберспортивной организации B8, которая уже успела провести свой первый поединок.
В частности, полностью украинский ростер в традиционном формате "Best of 3" встречался с сербским коллективом Partizan Esports. В итоге, B8 одержали победу со счетом 2:1 (13:11 на Mirage, 11:13 на Inferno и 13:9 на Dust2).
Таким образом, B8 прошли в полуфинал верхней сетки, где сыграют против победителя пары HEROIC - BC.Game.
Запись поединка между B8 и Partizan Esports
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