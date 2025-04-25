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Украинцы из B8 вышли в финал верхней сетки CCT Global Finals 2025

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Украинцы из B8 вышли в финал верхней сетки CCT Global Finals 2025

CCT

Новина українською

В четверг, 24-го апреля стартовал европейский онлайн-турнир уровня Tier-A по дисциплине CS2 - CCT Global Finals 2025. Ивент будет продолжаться до 27-го апреля. В рамках этого чемпионата 8 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 150 тысяч долларов.

Команда киберспортивной организации с полностью украинским ростером B8 провела свой второй матч на чемпионате. В частности, B8 в полуфинале верхней сетки встречались с норвежским коллективом HEROIC (№22 в мировом рейтинге аналитического портала HLTV) и одержали победу со счетом 2-1:

  • 13:11 на Anubis,
  • 8:13 на Ancient,
  • 13:3 на Mirage.
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Таким образом, украинская команда прошла в финал сетки "виннеров", где сыграют против победителя пары BB Team vs Imperial. Этот поединок пройдет в субботу, 26-го апреля. Начало - в 17:00, по киевскому времени.

Запись матча между B8 и HEROIC

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киберспорт B8
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