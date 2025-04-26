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Passion UA, NAVI Junior и Monte получили приглашение на отбор к Thunderpick World Championship 2025
Отборочный ивент к закрытой квалификации основного турнира
Thunderpick
В середине октября (в период с 15-го по 19-й день месяца) на Мальте пройдет топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - Thunderpick World Championship 2025. В рамках этого предстоящего ивента 8 коллективов разыграют 850 тысяч долларов.
При этом, до этого состоится Championship 2025: European Series #1, в рамках которого команды разыграют слоты на закрытые квалификации (Closed Qualifier) к основному ивенту - Thunderpick World Championship 2025.
Таким образом, в европейском Championship 2025: European Series #1 примут участие 24 коллектива. Он пройдет с 28-го апреля по 7-е мая. Призовой фонд составит 25 тысяч долларов.
И как раз на этот турнир получили приглашение сразу 4 команды украинских киберспортивных организаций. В частности, речь идет о Monte, Passion UA (команда организации Александра Зинченко), NEVERMORE и NAVI Junior (молодежный ростер Natus Vincere). Все наши коллективы начнут свои выступления с группового этапа.
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