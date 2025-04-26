Определилась пара гранд-финалистов IEM Melbourne 2025

В период с 21-го по 27-го апреля в австралийском Мельбурне проходит топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках этого ивента 16 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

В субботу, 26-го апреля определилась пара гранд-финалистов турнира. В частности, в первом полуфинале команда саудовской организации Team Falcons уверенно переиграл датчан с MOUZ. А во второй встрече стадии 1/2 финала французский коллектив Team Vitality разобрался с монгольцами из The MongolZ.

Обе встречи проходили в формате "Best of 3" и закончились с идентичным счетом - по 2:0.

Таким образом, за звание чемпиона IEM Melbourne 2025 сыграют Falcons и Vitality. Гранд-финал пройдет завтра, в воскресенье - 27-го апреля. Начало запланировано на 9:30, по киевскому времени.

Напомним, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere также участвовала в ивенте и вылетела еще на стадии группового этапа, заняв итоговое 7-8 место.

Запись поединка между Team Falcons и MOUZ

Запись поединка между Team Vitality и The MongolZ