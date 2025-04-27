Украинцы из B8 вышли в гранд-финал CCT Global Finals 2025

В период с 24-го по 27-е апреля проходит европейский онлайн-турнир уровня Tier-A по дисциплине CS2 - CCT Global Finals 2025. В рамках этого чемпионата 8 коллективов разыграют между собой призовой фонд в размере 150 тысяч долларов.

В субботу команда киберспортивной организации с полностью украинским ростером B8 в рамках финала верхней сетки встречалась с российским коллективом BetBoom.

Противостояние проходило в традиционном для этой стадии формате "Best of 3" и закончилось со счетом 2:1 в пользу украинцев.

Таким образом, B8 прошли в гранд-финал всего ивента. В свою очередь BB за свое право сыграть в решающем матче турнира будут бороться в финале нижней сетки против победителя пары HEROIC - Partizan Esports. Сам же гранд-финал пройдет в воскресенье, 27-го апреля. Начало - 18:00, по киевскому времени.

Запись поединка между B8 и BB