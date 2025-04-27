Украинский состав B8 завоевал серебро CCT Global Finals 2025

В период с 24-го по 27-е апреля проходил европейский онлайн-турнир уровня Tier-A по дисциплине CS2 - CCT Global Finals 2025. В рамках этого чемпионата 8 коллективов разыгрывали между собой призовой фонд в размере 150 тысяч долларов.

В воскресенье прошел решающий поединок турнира. В рамках гранд-финала встречались команды украинской и норвежской киберспортивных организаций. Речь идет о противостоянии B8 и HEROIC.

Сама финальная встреча, традиционно для этой стадии, проходила в формате «Best of 3» и закончилась уверенной победой HEROIC - 2:0.

Таким образом, HEROIC стали чемпионами, а полностью украинский ростер получил серебро ивента. За второе место на CCT Global Finals 2025 команда B8 заработала в качестве призовых 35 тысяч долларов.

Примечательно, что B8 и HEROIC уже встречались по ходу этого ивента - на стадии полуфинала верхней сетки. И тогда именно украинский коллектив переиграл своего соперника (2:1).

Запись гранд-финала CCT Global Finals 2025