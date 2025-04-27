Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Team Vitality стали чемпионами IEM Melbourne 2025 и выиграли ESL Grand Slam 5
Невероятная развязка гранд-финала в Австралии!
Account X - Team Vitality CS
В период с 21-го по 27-го апреля в австралийском Мельбурне проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках этого ивента 16 коллективов вели борьбу между собой за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.
В воскресенье состоялся гранд-финал ивента, в котором встречались команды французской и саудовской киберспортивных организаций Team Vitality и Team Falcons. В итоге, в напряженной борьбе Vitality вырвали победу и завоевали титул (3:2):
- 13:2 на Inferno,
- 12:16 на Dust2,
- 13:9 на Train,
- 10:13 на Mirage,
- 22:20 на Nuke.
Интересно, что на последней карте судьба трофея при общем счете 2:2 решилась только во вторых овертаймах! Таким образом, французская команда стала чемпионом и заработала в качестве призовых 125 тысяч долларов. Более того, благодаря этому триумфу, Vitality также выиграли ESL Grand Slam 5. За это достижение "черно-желтые" получила золотые слитки в эквиваленте 1 миллиона долларов.
Напомним, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere также участвовала в ивенте и
Запись поединка между Team Vitality и Team Falcons
Популярное сейчас
- Динамо избегает поражения от Шахтера в компенсированное время
- УПЛ. Шахтер - Динамо 2:2. Волевой камбэк киевлян!
- Украинское классическое. Шахтер – Динамо. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- Passion UA, NAVI Junior и Monte получили приглашение на отбор к Thunderpick World Championship 2025
- Как дочь Салаха повлияла на его решение остаться в Ливерпуле
- Милевский снова взялся за старое. Артем погонял по Киеву на элитном спорткаре. ВИДЕО