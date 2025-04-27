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Team Vitality стали чемпионами IEM Melbourne 2025 и выиграли ESL Grand Slam 5

Counter-Strike
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Невероятная развязка гранд-финала в Австралии!

Team Vitality стали чемпионами IEM Melbourne 2025 и выиграли ESL Grand Slam 5

Account X - Team Vitality CS

Новина українською

В период с 21-го по 27-го апреля в австралийском Мельбурне проходил топовый LAN-турнир уровня Tier-S по дисциплине CS2 - IEM Melbourne 2025. В рамках этого ивента 16 коллективов вели борьбу между собой за призовой фонд в размере 300 тысяч долларов.

В воскресенье состоялся гранд-финал ивента, в котором встречались команды французской и саудовской киберспортивных организаций Team Vitality и Team Falcons. В итоге, в напряженной борьбе Vitality вырвали победу и завоевали титул (3:2):

  • 13:2 на Inferno,
  • 12:16 на Dust2,
  • 13:9 на Train,
  • 10:13 на Mirage,
  • 22:20 на Nuke.

Интересно, что на последней карте судьба трофея при общем счете 2:2 решилась только во вторых овертаймах! Таким образом, французская команда стала чемпионом и заработала в качестве призовых 125 тысяч долларов. Более того, благодаря этому триумфу, Vitality также выиграли ESL Grand Slam 5. За это достижение "черно-желтые" получила золотые слитки в эквиваленте 1 миллиона долларов.

Напомним, команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere также участвовала в ивенте и вылетела еще на стадии группового этапа, заняв итоговое 7-8 место.

Запись поединка между Team Vitality и Team Falcons

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