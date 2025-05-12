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NAVI проиграли TheMongolZ в рамках PGL Astana 2025

Counter-Strike

Упали в сетку 2-1

NAVI проиграли TheMongolZ в рамках PGL Astana 2025

telegram @natus_vincere_official

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В период с 10-го по 18-е мая проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere уже успела провести на ивенте три поединка. В частности, в первых двух матчах NAVI уверенно поочередно одолели M80 и BIG - обе встречи завершились с идентичным счетом 2:0.

Однако, в третьем раунде "Рожденные Побеждать" потерпели поражение от монгольского коллектива MongolZ - 0:2 (прим. - эта встреча, как и предыдущие, проходила в формате "Best of 3").

Таким образом, TheMongolZ получили путевку в плей-офф, а NAVI - упали в сетку 2-1. В следующем раунде украинская команда сыграет против Aurora Gaming.

Запись поединка между NAVI и Aurora Gaming

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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