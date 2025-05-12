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Коуч NAVI: Конкуренция сейчас колоссальная, и думаю, именно поэтому мы проигрываем

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B1ad3 - о последних неудачах "Рожденных Побеждать"

Коуч NAVI: Конкуренция сейчас колоссальная, и думаю, именно поэтому мы проигрываем

HLTV

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Тренер команды по CS2 украинской киберспортивной организации Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями на счет последних неудачных результатов своих подопечных.

"Считаю, сообщество всегда склонно преувеличивать любую тему - это уж точно. Для них любая провокационная тема - это повод для радости. Но да, возможно, ты прав: в 90% случаев мы действительно побеждали команды, которые должны были бы обыгрывать - тех, кто ниже нас в рейтинге.

Необходимо понимать, что прошлый год был для нас не таким уж и простым. Мы испытывали трудности на многих турнирах, и множество матчей были очень напряженными. Очень важный фактор, на мой взгляд, заключается в том, что когда ты играешь в гранд-финалах, многие команды за тобой наблюдают и учатся у тебя.

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Мы в процессе, постоянно что-то исправляем, ищем что-то новое. Конкуренция сейчас колоссальная, и думаю, именно поэтому мы проигрываем. Но я согласен, что некоторые матчи в этом году мы сыграли слабее, чем должны были бы, и это, вероятнее всего, из-за потери "голода". Ведь тебе все еще нужно уметь мотивировать себя так же сильно, как раньше, до того как ты выиграл все в предыдущем году.

Поэтому, сейчас этот фактор имеет огромное значение, и мы постоянно об этом говорим. Мы просто стараемся работать с ребятами. Прошлый год и вообще прошлое - не важно, какой у тебя статус, ты должен бороться за каждый матч. Любой соперник может стать либо препятствием, либо претендентом", - рассказал коуч "Рожденных Побеждать".

Примечательно, что после этого интервью NAVI проиграли монгольцам из TheMongolZ в рамках PGL Astana 2025.

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киберспорт NAVI Natus Vincere
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Источник:
HLTV
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