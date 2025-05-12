Коуч NAVI: Конкуренция сейчас колоссальная, и думаю, именно поэтому мы проигрываем

Тренер команды по CS2 украинской киберспортивной организации Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями на счет последних неудачных результатов своих подопечных.

"Считаю, сообщество всегда склонно преувеличивать любую тему - это уж точно. Для них любая провокационная тема - это повод для радости. Но да, возможно, ты прав: в 90% случаев мы действительно побеждали команды, которые должны были бы обыгрывать - тех, кто ниже нас в рейтинге.

Необходимо понимать, что прошлый год был для нас не таким уж и простым. Мы испытывали трудности на многих турнирах, и множество матчей были очень напряженными. Очень важный фактор, на мой взгляд, заключается в том, что когда ты играешь в гранд-финалах, многие команды за тобой наблюдают и учатся у тебя.