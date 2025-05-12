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Коуч NAVI: Конкуренция сейчас колоссальная, и думаю, именно поэтому мы проигрываем
B1ad3 - о последних неудачах "Рожденных Побеждать"
HLTV
Тренер команды по CS2 украинской киберспортивной организации Natus Vincere Андрей "B1ad3" Городенский поделился мыслями на счет последних неудачных результатов своих подопечных.
"Считаю, сообщество всегда склонно преувеличивать любую тему - это уж точно. Для них любая провокационная тема - это повод для радости. Но да, возможно, ты прав: в 90% случаев мы действительно побеждали команды, которые должны были бы обыгрывать - тех, кто ниже нас в рейтинге.
Необходимо понимать, что прошлый год был для нас не таким уж и простым. Мы испытывали трудности на многих турнирах, и множество матчей были очень напряженными. Очень важный фактор, на мой взгляд, заключается в том, что когда ты играешь в гранд-финалах, многие команды за тобой наблюдают и учатся у тебя.
Мы в процессе, постоянно что-то исправляем, ищем что-то новое. Конкуренция сейчас колоссальная, и думаю, именно поэтому мы проигрываем. Но я согласен, что некоторые матчи в этом году мы сыграли слабее, чем должны были бы, и это, вероятнее всего, из-за потери "голода". Ведь тебе все еще нужно уметь мотивировать себя так же сильно, как раньше, до того как ты выиграл все в предыдущем году.
Поэтому, сейчас этот фактор имеет огромное значение, и мы постоянно об этом говорим. Мы просто стараемся работать с ребятами. Прошлый год и вообще прошлое - не важно, какой у тебя статус, ты должен бороться за каждый матч. Любой соперник может стать либо препятствием, либо претендентом", - рассказал коуч "Рожденных Побеждать".
Примечательно, что после этого интервью NAVI проиграли монгольцам из TheMongolZ в рамках PGL Astana 2025.
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