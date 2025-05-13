NAVI пройшли в плей-оф PGL Astana 2025

В период с 10-го по 18-е мая проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. В частности, в рамках сетки 2-1 "Рожденные Побеждать" встречались с сербским коллективом Aurora Gaming. Встреча проходила в традиционном формате "Best of 3" и закончилась уверенной итоговой победой NAVI со счетом 2-0:

13:11 на Train

13:10 на Inferno

Таким образом, NAVI со статистикой 3-1 (за четыре встречи) прошли в плей-офф ивента. За этот временной промежуток украинский коллектив проиграл лишь монголам из TheMongolZ (0:2). В свою очередь, до этого Natus Vincere переиграли команды M80 и BIG - по 2:0.

Запись поединка между NAVI и Aurora Gaming