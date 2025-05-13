  1. UA-Футбол ⚽
  2. Киберспорт
  3. Counter-Strike
  4. NAVI пройшли в плей-оф PGL Astana 2025

В тренде
Counter-Strike
Counter-Strike

Counter-Strike - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

NAVI пройшли в плей-оф PGL Astana 2025

Counter-Strike

Со статистикой 3:1

NAVI пройшли в плей-оф PGL Astana 2025

telegram @natus_vincere_official

Новина українською

В период с 10-го по 18-е мая проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere провела свой очередной поединок на ивенте. В частности, в рамках сетки 2-1 "Рожденные Побеждать" встречались с сербским коллективом Aurora Gaming. Встреча проходила в традиционном формате "Best of 3" и закончилась уверенной итоговой победой NAVI со счетом 2-0:

  • 13:11 на Train
  • 13:10 на Inferno

Таким образом, NAVI со статистикой 3-1 (за четыре встречи) прошли в плей-офф ивента. За этот временной промежуток украинский коллектив проиграл лишь монголам из TheMongolZ (0:2). В свою очередь, до этого Natus Vincere переиграли команды M80 и BIG - по 2:0.

Запись поединка между NAVI и Aurora Gaming

По теме
yellow-arrow
Коуч NAVI: Конкуренция сейчас колоссальная, и думаю, именно поэтому мы проигрываем
yellow-arrow
NAVI проиграли TheMongolZ в рамках PGL Astana 2025
yellow-arrow
Нещерет: Сейчас футболисты Динамо больше играют в CS. Биловар – это вообще наш S1mple
киберспорт NAVI Natus Vincere
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
100 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
5 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости