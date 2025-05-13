Рейтинг HLTV. NAVI выпали из пятерки, команда Зинченко почти вернулась в топ-50

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality. При этом команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere впервые за долгое время выпала из топ-5 списка и сейчас занимает 6-е место.

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Примечательно, что из пятерки лучших не потерять пункты в списке удалось лишь вышеупомянутым Vitality и команде саудовской организации Team Falcons.

Что касается других украинских клубов, то команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 58-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 139.

Рейтинг HLTV:

Места команд с украинцами в составе: