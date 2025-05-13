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Рейтинг HLTV. NAVI выпали из пятерки, команда Зинченко почти вернулась в топ-50
Лидер списка при этом не изменился
HLTV
Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.
Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality. При этом команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere впервые за долгое время выпала из топ-5 списка и сейчас занимает 6-е место.
Примечательно, что из пятерки лучших не потерять пункты в списке удалось лишь вышеупомянутым Vitality и команде саудовской организации Team Falcons.
Что касается других украинских клубов, то команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 58-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 139.
Рейтинг HLTV:
Места команд с украинцами в составе:
- FaZe - 9
- B8 - 23 (+2)
- NIP - 30 (+9)
- ENCE - 35 (-3)
- NAVI Junior - 44 (-4)
- TNL - 47 (-4)
- fnatic - 49 (-2)
- Passion UA - 58 (+5)
- Monte - 73 (+7)
- FAVBET - 82 (+11)
- Party Astronauts - 101 (+4)
- Leo - 108 (-1)
- HEROIC Academy - 133 (+3)
- kONO - 139 (-14)
- SABRE - 142 (-21)
- Inner Circle - 148 (+39)
- Lazer Cats - 163 (+10)
- Wildcard Academy - 174 (-11)
- SkyFury - 176 (-2)
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