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Рейтинг HLTV. NAVI выпали из пятерки, команда Зинченко почти вернулась в топ-50

Counter-Strike

Лидер списка при этом не изменился

Рейтинг HLTV. NAVI выпали из пятерки, команда Зинченко почти вернулась в топ-50

HLTV

Новина українською

Киберспортивный портал HLTV опубликовал обновленный мировой рейтинг команд по дисциплине Counter-Strike 2.

Лидерство в рейтинге сохранила французская команда Team Vitality. При этом команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere впервые за долгое время выпала из топ-5 списка и сейчас занимает 6-е место.

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Примечательно, что из пятерки лучших не потерять пункты в списке удалось лишь вышеупомянутым Vitality и команде саудовской организации Team Falcons.

Что касается других украинских клубов, то команда киберспортивной организации Александра Зинченко Passion UA сейчас занимает 58-е место, а команда клуба Евгения Коноплянки (kONO.ECF) - 139.

Рейтинг HLTV:

Рейтинг HLTV. NAVI выпали из пятерки, команда Зинченко почти вернулась в топ-50 - изображение 1

Места команд с украинцами в составе:

  • FaZe - 9
  • B8 - 23 (+2)
  • NIP - 30 (+9)
  • ENCE - 35 (-3)
  • NAVI Junior - 44 (-4)
  • TNL - 47 (-4)
  • fnatic - 49 (-2)
  • Passion UA - 58 (+5)
  • Monte - 73 (+7)
  • FAVBET - 82 (+11)
  • Party Astronauts - 101 (+4)
  • Leo - 108 (-1)
  • HEROIC Academy - 133 (+3)
  • kONO - 139 (-14)
  • SABRE - 142 (-21)
  • Inner Circle - 148 (+39)
  • Lazer Cats - 163 (+10)
  • Wildcard Academy - 174 (-11)
  • SkyFury - 176 (-2)
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Источник:
HLTV
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