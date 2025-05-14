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Команда украинца NiP прошла в плей-офф PGL Astana 2025
Артем "r1nkle" Мороз шагает в следующий раунд
HLTV
В период с 10-го по 18-е мая проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
В среду, 14-го мая завершился групповой этап и сформировалась окончательно сетка плей-офф. В частности, в матче за выход в плей-офф раунд шведская команда Ninjas in Pyjamas, за которую выступает украинец Артем "r1nkle" Мороз, уверенно обыграла коллектив G2 Esports. Встреча проходила в формате "Best of 5" и закончилась уверенной победой NiP (2-0):
- 13:10 на Dust2
- 13:10 на Nuke
Таким образом, "ниндзя" прошли в плей-офф, а G2 покинули турнир, заняв итоговое 9-11 место.
Примечательно, что вышеупомянутый Артем Мороз на днях переподписал контракт со шведской киберспортивной организацией - новый контракт украинца будет действовать до 2028-го года.
Запись поединка между Ninjas in Pyjamas и G2 Esports
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