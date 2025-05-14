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Сформировались четвертьфинальные пары PGL Astana 2025
Украинцы будут представлены в рамках стадии 1/4
HLTV
В период с 10-го по 18-е мая проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.
В среду завершился групповой этап ивента, по итогам которого стали известны имена всех участников плей-офф.
Таким образом, в четвертьфинале TheMongolZ сыграют против Aurora Gaming, а FURIA против MIBR.
При этом команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere встретится с датским коллективом Astralis, а команда украинского игрока Артема "r1nkle" Мороза будет противостоять в 1/4 россиянам из Team Spirit.
NAVI и NiP проведут свои первые поединки плей-офф 16-го мая. Начало матчей: 11:00 и 17:00 по киевскому времени, соответственно.
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