Украинский снайпер NiP и капитан NAVI вошли в десятку лучших группового этапа PGL Astana 2025

В период с 10-го по 18-е мая проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

В среду завершился групповой этап ивента, по итогам которого в плей-офф прошли 8 коллективов. Среди них команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere и команда украинского игрока Артема "r1nkle" Мороза - Ninjas in Pyjamas.

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Киберспортивный портал HLTV сейчас подводит итоги группового этапа. Таким образом, вышеупомянутый снайпер NiP "r1nkle" и капитан NAVI Алекси "Aleksib" Виролайнен вошли в топ-10 лучших игроков на этой стадии. В частности, реейтинг 19-летнего украинца за 12 карт составил 1,21, а 28-летнего финна - 1,20 за 8 карт, соответственно.

Напомним, NAVI и NiP проведут свои первые поединки плей-офф 16-го мая. Начало матчей: 11:00 и 17:00 по киевскому времени, соответственно.