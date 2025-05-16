NAVI вылетели в четвертьфинале PGL Astana 2025

В период с 10-го по 18-е мая проходит топовый LAN-турнир уровня S-Tier по дисциплине CS2 - PGL Astana 2025. В столице Казахстана (Астане) 16 коллективов ведут борьбу за призовой фонд в размере 625 тысяч долларов.

Команда украинской киберспортивной организации Natus Vincere в рамках четвертьфинала встречалась с датским коллективом Astralis. Встреча проходила в формате "Best of 3" и завершилась поражением NAVI - со счетом 1-2:

13:16 на Nuke

13:8 на Mirage

6:13 на Ancient

Таким образом, "Рожденные Побеждать" вылетели в первом же раунде плей-офф, заняли итоговое 5-8 место и заработали в качестве призовых 31,2 тысяч долларов. В свою очередь, Astralis сумели пробиться в полуфинал, где сыграют против Aurora Gaming.

Запись поединка между NAVI и Astralis